Россия может на время сохранить транзит газа через Украину

Российский «Газпром» может продлить ненадолго договор на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для окончания строительства обходных маршрутов поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник. По его данным произойдёт это по истечении текущего десятилетнего контракта.

Как уточняет РИА ФАН, речь может идти о сделке, сроком на 12 месяцев. За это время российский газовый концерн запустит «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Действующий контракт н транзит голубого топлива между Москво и Киевом истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова обсуждать возможность дальнейшего транзита, если условия контракта будут экономически обоснованы. Сейчас украинская компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом» по тарифам на транзит газа.

