Россия и Филиппины ведут переговоры о поставках российских удобрений

«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», — приводит слова дипломата РИА Новости.

По словам посла, тема поставок удобрений поднимается на Филиппинах «на самом высоком уровне», так как от этого напрямую зависит «здоровье» экономики страны, пишет «Свободная пресса». Павлов напомнил, что ранее президент республики Фердинанд Маркос, возглавляющий филиппинский Минсельхоз, назвал вопрос обеспечения страны доступными удобрениями приоритетным. При этом Россию назвали «в качестве одного из основных поставщиков данной продукции».

Посол РФ выразил надежду, что настрой филиппинских властей поспособствует ускорению процесса, и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок, пишет Газета.ру.