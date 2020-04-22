Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%

Торги на российском фондовом рынке закрылись в среду, 22 апреля, ростом индекса РТС на 5,3%, Мосбиржи - на 3,4%. Сегодня днём акции МосБиржи росли вместе с остальными голубыми фишками, корректируясь после падения. Бумаги биржи обновили двухлетний максимум.

Остальные акции ведущих эмитентов прибавляли 1-7% во главе с «Мечелом» (+7%). При этом, в условиях возросшей неопределённости на мировых рынках обороты торгов на МосБирже по ряду секторов остаются повышенными. На этом фоне акции МосБиржи сумели отыграть весь мартовский провал.

Биржевые индексы начали расти вслед за нефтью, которая начала отскок после провала до минимумов 20-летней давности.

