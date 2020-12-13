Российские ретейлеры обеспечат россиян продуктами по доступным ценам
Россияне смогут покупать продукты по доступным ценам. Такую возможность им обеспечат ретейлеры, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам (возможность - прим. НСН)... купить продукты по доступным для них ценам», — цитирует Белякова ТАСС.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев также подтвердил такую возможность. По его мнению, бизнес демонстрирует социальную настроенность. Патрушев указал на готовность сельхозпроизводителей стабилизировать цены на продукты по предложению властей, пишет Газета.ru.
Напомним, президент России Владимир Путин 9 декабря на совещании с членами правительства призвал не допустить роста цен на продукты питания, когда «всё есть, но не всем по карману». Глава государства привёл примеры подорожания продуктов первой необходимости, отметив, что рост цен на продовольственные товары «пандемией не объяснишь».
По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, создана межведомственная рабочая группа по ситуации с ценами на продукты. Соответствующий документ спикер кабмина подписал в субботу, 12 декабря.
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