Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными. Часто задержки длятся больше месяца.

Представители банков объясняют задержки ограничениями в работе Росреестра и МФЦ, которые изменили режим работы из-за пандемии коронавируса. Есть мнение, что отчасти проблема также связана с переходом Росреестра и МФЦ на новую информационную систему учета имущества (ФГИС ЕГРН).

Увеличение срока снятия обременения невыгодно клиентам, которые хотят рефинансировать ипотечный кредит: в первом банке они уже погасили ссуду, а новому кредитору закладную ещё не передали, объясняют эксперты. К тому же, не получив закладную, заёмщик не может распоряжаться имуществом (совершать сделки) даже после погашения кредита.

