Российские банки возместили клиентам более 1 млрд рублей похищенных средств
Российские банки за 2020 год вернули пострадавшим от мошенничества клиентам 1,1 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на метериалы ЦБ.
В Центробанке отметили, что в 2019 году банки вернули пострадавшим клиентам 14,6% похищенных средств, что эквивалентно 935,9 миллиона рублей.
По данным ЦБ, объем похищенных с помощью кибермошенничества средств в 2020 году составил почти 10 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. Как отмечает регулятор, банки не возвращают средства в тех случаях, когда клиенты нарушают условия договора и предоставляют мошенникам конфиденциальные данные.
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