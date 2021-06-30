Российская нефть Urals в Европе подорожала в 1,5 раза с начала года
Нефть российской марки Urals в Европе прибавила в цене с начала года 50%, и превысила отметку 74 доллара за баррель, причём в текущем месяце котировки достигали максимальных значений с октября 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
По оценке экспертов, ключевую поддержку ценам оказало укрепление мирового спроса на сырье на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в пандемию в связи с массовой вакцинацией.
По состоянию на 29 июня бочка Urals стоила на 25,63 доллара больше по сравнению с январём, или на 53%, цена составляла 74,01 доллара с поставкой в порту Роттердама. В минувшую пятницу цена достигла максимума с октября 2018 года - 74,75 доллара за баррель.
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