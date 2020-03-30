Российская нефть подешевела до уровня прошлого века

16,2 доллара – столько стоил баррель нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу в пятницу, 27 марта. Это - минимальное значение с 1999 года. За неделю Urals подешевела на 5,5 доллара за баррель. Причины давно известны: пандемия коронавируса и развал сделки ОПЕК+ о сокращении объемов добычи. С начала года цены обрушились более чем в два раза, - напоминает РИА Новости.

Но и это еще не предел: свою лепту собирается внести Норвегия, нарастив добычу на месторождении в Северном море. Она начала там добычу в ноябре прошлого года, и к лету текущего года собиралась выйти на уровень 440 тысяч баррелей в сутки. Но, по сведениям агентства Bloomberg, уже к маю добыча может превысить 470 тысяч баррелей, что чревато дальнейшим падением нефтяных котировок.

Впрочем, не все так плохо, - следует из слов ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, сказанных в эфире НСН. Он назвал некритичной цену в 20 долларов за баррель для России, поскольку для российской экономики важнее то, какой будет среднегодовая цена.

«Даже при среднегодовой цене при 25 долларов за баррель, Минфин рапортовал, что мы можем за счет Фонда национального благосостояния продержаться, как минимум, три года», - напомнил собеседник НСН.

По его словам, «многое будет зависеть и от того, как сейчас будет восстанавливаться Китай. На сколько будет падать объем производства в США, и каков будет объем падения спроса со стороны Евросоюза», где карантинные меры сейчас в самом разгаре. Ну, и, конечно, от того, как поведет себя на рынке Саудовская Аравия: действительно ли увеличит объем добычи или прислушается к просьбам США, которые просили Эр-Рияд этого не делать.

Цены на нефть и борьбу с коронавирусом решил обсудить с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп, о чем сам и сообщил в телеэфире. Не исключено, что в его представлении видится весьма эффективной попытка надавить на Эр-Рияд с двух сторон. Пока надавить на нефтяные котировки собирается сама Саудовская Аравия: по данным Reuters, страна готова в апреле увеличить добычу до 12,3 миллиона баррелей в сутки и поставлять на экспорт из них свыше 9 млн. А с мая за счет сокращения внутреннего потребления саудиты готовы увеличить экспорт до 10,6 миллиона. Если дело так и пойдет, то нефть, баррель которой марки Brent 30 марта стоил 22 доллара с мелочью, скоро не будет стоить почти ничего. А тут еще Норвегия…

