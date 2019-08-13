Россельхознадзор с 14 августа наложит временное эмбарго на ввоз в страну сербской свинины
13 августа20:25
Поставки свинины из Сербии в Россию будут временно приостановлены с 14 августа. Причиной стало распространение африканской чумы свиней в Сербии, передает РИА Новости.
Отмечается, что под эмбарго попали живые свиньи, свинина и свиноводческая продукция. Кроме того, ведомство запретило транзит через Россию свиней из Сербии.
АЧС – вирус свиней, не поддающийся лечению у животных, в связи с чем наносит значительный урон сельскому хозяйству. Для человека опасности не представляет.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев