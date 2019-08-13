Россельхознадзор с 14 августа наложит временное эмбарго на ввоз в страну сербской свинины

Поставки свинины из Сербии в Россию будут временно приостановлены с 14 августа. Причиной стало распространение африканской чумы свиней в Сербии, передает РИА Новости.

Отмечается, что под эмбарго попали живые свиньи, свинина и свиноводческая продукция. Кроме того, ведомство запретило транзит через Россию свиней из Сербии.

АЧС – вирус свиней, не поддающийся лечению у животных, в связи с чем наносит значительный урон сельскому хозяйству. Для человека опасности не представляет.

