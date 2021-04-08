Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию яйца и цыплят из Великобритании

Предприятия Великобритании получили разрешение на ввоз в Россию инкубационных яиц и суточных цыплят, сообщает пресс-служба Россельхознадзор.

В сообщении ведомства говорится, что в список попали 28 предприятий Великобритании, которые оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по гриппу птиц.

В Россельхознадзоре отметили, что решение было принято на основе анализп предоставленных компетентным ведомством Великобритании материалов о мерах, предпринимаемых в стране для предупреждения и ликвидации очагов заболевания, а также о системе контроля за недопущением его распространения.

Запрет на ввоз в Россию живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции был введён Россельхознадзором в ноябре 2020 года из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц, сообщают «Известия». Кроме Великобритании ограничения коснулись предприятий Дании, Польши и Нидерландов, а также нескольких районов Хорватии, Германии и Швеции.

