Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию яйца и цыплят из Великобритании
Предприятия Великобритании получили разрешение на ввоз в Россию инкубационных яиц и суточных цыплят, сообщает пресс-служба Россельхознадзор.
В сообщении ведомства говорится, что в список попали 28 предприятий Великобритании, которые оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по гриппу птиц.
В Россельхознадзоре отметили, что решение было принято на основе анализп предоставленных компетентным ведомством Великобритании материалов о мерах, предпринимаемых в стране для предупреждения и ликвидации очагов заболевания, а также о системе контроля за недопущением его распространения.
Запрет на ввоз в Россию живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции был введён Россельхознадзором в ноябре 2020 года из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц, сообщают «Известия». Кроме Великобритании ограничения коснулись предприятий Дании, Польши и Нидерландов, а также нескольких районов Хорватии, Германии и Швеции.
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