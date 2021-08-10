Россельхознадзор разрешил ввозить в РФ яблоки из Азербайджана
Восемь азербайджанских предприятий получили от Россельхознадзора разрешение на поставки яблок в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что решение, вступившее в силу с 10 августа 2021 года, было принято «на основе анализа информации Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращиваемых яблок на территории государства, а также под гарантии компетентного ведомства».
В списке предприятий, получивших разрешение на ввоз в Россию яблок числятся ООО «Агролайн», OOO «ECO FRUİTS», OOO «NİAB», ООО «GF Company», OOO «M-AGROFRESH», ООО «EL FRUİTS» и другие.
Ранее азербайджанские селекционеры рассказали о выведении четырёх новых сортов дыни, сообщает телеканал «МИР 24».
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