Роснефть открыла новое месторождение газа в Карском море
«Роснефть» открыла третье месторождение в Карском море с запасами 514 млрд кубометров газа и 53 млн тонн конденсата, говорится в сообщении на сайте компании.
Месторождение находится на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море, сообщается в нем.
Месторождение поставлено на госучет.
В начале декабря сообщалось, что компания в Карском море нашла новые газовое и газоконденсатное месторождения. По предварительной оценке Федерального агентства по недропользованию, суммарная оценка запасов на новых месторождениях составляет 1,3 трлн кубометров.
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