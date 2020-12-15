Роснефть открыла новое месторождение газа в Карском море

«Роснефть» открыла третье месторождение в Карском море с запасами 514 млрд кубометров газа и 53 млн тонн конденсата, говорится в сообщении на сайте компании.

Месторождение находится на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море, сообщается в нем.

Месторождение поставлено на госучет.

В начале декабря сообщалось, что компания в Карском море нашла новые газовое и газоконденсатное месторождения. По предварительной оценке Федерального агентства по недропользованию, суммарная оценка запасов на новых месторождениях составляет 1,3 трлн кубометров.







