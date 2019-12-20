Санкции не помешали «Роснефти» провести международный конкурс ИТ-специалистов

«Роснефть» провела первое в России международные соревнование Rosneft Seismic Challenge для ИТ-специалистов в нефтегазовой отрасли. Своими силами померились 497 команд из девяти стран, в том числе России, США, Великобритании, Германии, Франции и других.

Айтишники на протяжении двух месяцев разрабатывали алгоритмы автоматического определения границ горизонтов нефтегазовых месторождений на основе данных сейсморазведки и при участии искусственного интеллекта в виде нейронных сетей. Тему конкурса придумали в корпоративном институте «РН-БашНИПИнефть»

Финальный этап Rosneft Seismic Challenge состоится в Москве 21 декабря, по результатам соревнований будут выбраны 10 команд-победителей и проведена церемония награждения.

Отмечается, что наработки участников конкурса в дальнейшем будут внедрены на месторождениях компании с целью повышения эффективности бурения скважин. В компании добавили, что такие мероприятия вносят существенный вклад в развитие искусственного интеллекта в России.

