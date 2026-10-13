Росэлторг научит ветеранов СВО работать с госзакупками в Петербурге

Росэлторг совместно с Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга запустил образовательный проект «СВОй путь в закупках», цель которого — помочь ветеранам специальной военной операции и членам их семей получить профессиональные знания для работы в сфере электронных торгов.

«СВОй путь в закупках» включает четыре направления: общий курс, закупки в сфере здравоохранения, курс для поставщиков и противодействие коррупции. Общий курс фокусируется на изучении 44-ФЗ и готовит специалистов по следующим профессиям: контрактные управляющие и сотрудники контрактных служб различных учреждений, специалисты по закупкам поставщиков, сотрудники финансовых отделов и юристы, работающие с госзакупками. Слушатели специализированного курса, помимо базовых знаний, изучат полный цикл закупки медицинских товаров и научатся составлять технические задания в сфере здравоохранения.

Курс для поставщиков посвящён участию в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: подготовке заявок, работе с электронной торговой площадкой, защите интересов поставщика и исполнению контрактов. Антикоррупционное направление включает изучение конфликта интересов, ответственности за коррупционные нарушения и практических инструментов профилактики коррупционных рисков.

Образовательная программа начинается 13 октября. Теоретический блок рассчитан на три недели и дополнен очными практическими занятиями в компьютерных классах. Слушатели освоят первичную работу с Единой информационной системой и электронной торговой площадкой, а также познакомятся с региональной спецификой закупок — АИС ГЗ и электронным магазином Санкт-Петербурга. Это позволит применять общие знания с учётом организации закупочной работы в городе.

Каждый участник, который подходит под условия проекта, успешно освоил программу и прошёл итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее полученные компетенции. Кроме того, выпускники смогут разместить резюме на сервисе для поиска работы в сфере закупок «Росэлторг.Кандидаты», что позволит представить свои знания потенциальным работодателям и повысить шансы на профессиональное развитие.

