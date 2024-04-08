«Росатом» потребовал от финской компании Fennovoima Oy три млрд евро

Госкорпорация «Росатом» обратилась в арбитраж с требованием к финской компании Fennovoima Oy выплатить три миллиарда евро, говорится в отчетности группы «Атомэнергопром» по МСФО за прошлый год.

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Причиной подачи иска назван отказ Хельсинки от строительства атомной электростанции «Ханхикиви-1».

«Требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», - сказано в документе.

В апреле прошлого года «Росатом» потребовал от Финляндии вернуть заем на 920,5 миллиона евро после разрыва контракта на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», Российская госкорпорация попросила погасить долг досрочно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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