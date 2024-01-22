РОАД: Треть подержанных автомобилей в РФ продают со скрученным пробегом
Около 35% автомобилей на вторичном рынке России продаются со скрученным пробегом, сообщили «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
По данным экспертов, каждый третий подержанный автомобиль продается со скрученным пробегом. Чаще всего подобные предложения можно встретить у частных продавцов. При этом показатели одометра отражаются на стоимости машины, годовой ущерб для потребителей по итогам 2023 года составил более 600 миллиардов рублей.
Наибольшая доля автомобилей с фальсифицированными показателями зафиксирована в Краснодарском крае. На этот регион приходится 24% подобных продаж, пишет издание. Уточняется, что чаще всего меняют показатели на автомобилях марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.
Ранее «Автостат» сообщал, что рынок подержанных машин в России в 2023 году вырос на 17%, до 5,69 миллиона штук. Лидерами остаются модели Ford Focus и Lada Samara, сообщает «Радиоточка НСН».
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