РОАД: Треть подержанных автомобилей в РФ продают со скрученным пробегом

По данным экспертов, каждый третий подержанный автомобиль продается со скрученным пробегом. Чаще всего подобные предложения можно встретить у частных продавцов. При этом показатели одометра отражаются на стоимости машины, годовой ущерб для потребителей по итогам 2023 года составил более 600 миллиардов рублей.

Наибольшая доля автомобилей с фальсифицированными показателями зафиксирована в Краснодарском крае. На этот регион приходится 24% подобных продаж, пишет издание. Уточняется, что чаще всего меняют показатели на автомобилях марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

Ранее «Автостат» сообщал, что рынок подержанных машин в России в 2023 году вырос на 17%, до 5,69 миллиона штук. Лидерами остаются модели Ford Focus и Lada Samara, сообщает «Радиоточка НСН».

