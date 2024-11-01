РОАД: Новые автомобили в РФ подорожали на 5% в октябре

Так, средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля за последние 10 лет возросла в России в 3,1 раза, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Уточняется, что по итогам 2014 года цена новой машины составляла миллион рублей, а за восемь месяцев 2024 года она достигла 3,1 миллиона рублей.

Среди главных причин роста стоимости автомобилей эксперты отмечают рост ставок утильсбора, инфляцию, а также дефицит поставки новых машин на российский авторынок, передает «Радиоточка НСН».

