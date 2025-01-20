РФ второй год подряд заняла третье место на мировом рынке растительных масел
Россия второй год подряд заняла третье место по объемам поставок растительных масел в другие страны. При этом экспорт подсолнечного вырос на 24% и обновил рекорд, достигнув 5,46 миллиона тонн, сообщили «Интерфаксу» в мониторинговом центре OleoScope.
В общей сложности России по итогам 2024 году экспортировала 7,29 миллиона тонн растительных масел - на 8% больше по сравнению с 2023 годом. Доля подсолнечного масла в структуре данного экспорта превысила 70%. Основные страны – покупатели российского масла - Индия, Турция и Китай.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» , на экспорт подсолнечного масла из России приходится 36% всего мирового объёма поставок. Маргариновой продукции в 2024 году вывезено из России в объеме 230 тысяч тонн, прирост к 2023 году составил 3%. Майонезной продукции экспортирована на 12% больше год к году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РФ второй год подряд заняла третье место на мировом рынке растительных масел
- СМИ: Пистолеты с патронами обнаружили в логистическом центре почты в Москве
- СМИ: Байден планирует оставить Трампу письмо перед уходом с поста
- Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $109,5 тысячи
- Нефтебазу в Воронежской области тушат пятые сутки после атаки БПЛА
- Чечню признали регионом с самым низким уровнем преступности
- Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы на маркетплейсах
- Над территорией Татарстана уничтожили два украинских беспилотника
- Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
- Из-за артиллерийского удара по центру Горловки пострадали восемь человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru