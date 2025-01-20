РФ второй год подряд заняла третье место на мировом рынке растительных масел

Россия второй год подряд заняла третье место по объемам поставок растительных масел в другие страны. При этом экспорт подсолнечного вырос на 24% и обновил рекорд, достигнув 5,46 миллиона тонн, сообщили «Интерфаксу» в мониторинговом центре OleoScope.

В общей сложности России по итогам 2024 году экспортировала 7,29 миллиона тонн растительных масел - на 8% больше по сравнению с 2023 годом. Доля подсолнечного масла в структуре данного экспорта превысила 70%. Основные страны – покупатели российского масла - Индия, Турция и Китай.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» , на экспорт подсолнечного масла из России приходится 36% всего мирового объёма поставок. Маргариновой продукции в 2024 году вывезено из России в объеме 230 тысяч тонн, прирост к 2023 году составил 3%. Майонезной продукции экспортирована на 12% больше год к году.

