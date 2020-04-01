РФ с 7 апреля начнет экспорт говядины в Китай

Россия начнет с 7 апреля осуществлять поставки говядины в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала вице-премьер Виктория Абрамченко в докладе президенту РФ Владимиру Путину. По ее словам, первые восемь контейнеров с российской говядиной поступят в Китай 7 апреля.

По данным вице-премьера, в РФ в настоящее время в этой отрасли наблюдается перепроизводство: обеспеченность по мясу выше пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности и составляет 96,7% при норме 85%.

Как отмечает агентство, переговоры с Китаем о поставках говядины велись несколько лет.

