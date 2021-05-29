РФ поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за 12 лет

Россия в марте 2021 года поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Поставки российской нефти достигли рекордных показателей за последние 12 лет. Объем импорта сырья в марте увеличился в 1,8 раза и составил 22,938 млн баррелей. Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2009 года, когда Россия поставила в Соединенные Штаты 23,484 млн баррелей.

Первой в списке стран по экспорту нефти и нефтепродуктов остается Канада (139,869 млн баррелей). На третью строчку опустилась Мексика с 17,616 млн баррелей. Четвертое место по экспорту занимает Саудовская Аравия (10,868 млн баррелей).

При этом в рейтинге государств по поставкам нефти первые позиции занимают Канада, Мексика и Саудовская Аравия. Россия располагается на четвертом месте с показателем в 6,1 млн баррелей (197 тыс. баррелей в сутки).

