РФ поставила рекорд по импорту наличной валюты после начала СВО

Около 2,3 миллиарда долларов в наличной форме в американской и европейской валютах переправлено в Россию с марта 2022 года, когда США и Евросоюз ввели запрет на экспорт своих банкнот из-за начала спецоперации на Украине. Такую статистику обнародовало агентство Reuters на основе открытых таможенных данных.

Россия сумела импортировать наличную валюту через страны, которые не вводили торговых рестрикций. Как сообщает «Газета.Ru», среди них агентство, в первую очередь, называет Объединённые Арабские Эмираты и Турцию. Причём более 50% общей импортированной суммы банкнот не имела указанной страны происхождения в документах.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в странах Евросоюза после начала СВО было заморожено около 300 миллиардов долларов валютных резервов Центробанка РФ в рамках санкционного режима. Кроме того, с июня 2024 года в России прекращены биржевые торги долларом и евро из-за санкций министерства финансов США.

