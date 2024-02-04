Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил новую ERP-систему

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» завершил внедрение новой ERP-системы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Глава ведомства отметил, что проект реализовывался на протяжении всего 2023 года. Затраты превысили 3,5 миллиона рублей, уточнил он.

ERP-система помогает управлять бизнесом и поддерживать автоматизацию в финансах, управлении персоналом, производстве, логистике, услугах и других сферах.

По словам Овчинского, в 2023 году резидент ОЭЗ реализовал более двух тысяч единиц базового и абонентского оборудования для предприятий в девяти регионах. Инвестиции компании в собственное развитие составили 110 миллионов рублей.

«Она уделяет большое внимание автоматизации работы: так, новая система, которая была внедрена в прошлом году, позволяет оптимизировать работу компании, сконцентрировав ключевые бизнес-процессы в едином информационном пространстве», – сообщил Овчинский.

Более половины средств на внедрение ERP-системы выделены по программе «Цифровизация – Цифровые Технологии» Фонда содействия инновациям. Функционал платформы позволяет гибко управлять бизнес-процессами и получать достоверные данные о деятельности предприятия.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что компания стала резидентом в 2019 году. На предприятии создано 78 высокотехнологичных рабочих мест.

«За три квартала 2023 года его выручка выросла более чем на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 173 миллионов рублей», - поделился Дегтев.

Всего за время работы в ОЭЗ компания получила выручку более 1,35 миллиарда рублей.



Гендиректор «Концерн Гудвин» Николай Корнев отметил, что компании удалось полностью автоматизировать бизнес-процессы, снизить операционные и административные расходы. К системе подключено более половины рабочих мест.

«В 2024 году ожидаем дальнейшего роста объемов выпуска продукции и рассчитываем, что работа в новой ERP-системе позволит сделать производственные процессы еще более совершенным, а значит, мы сможем стать лучше для наших клиентов», - добавил Корнев.

В ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий. На площадке действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Ставка налога на прибыль составляет 2%.

