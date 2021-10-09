Резервный фонд правительства России увеличат на 1,4 трлн рублей
Резервный фонд правительства России будет увеличен более чем на 1 трлн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
Глава кабмина поручил министерству финансов страны изменить показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год.
«Минфину России... внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1456967794,9 тыс. рублей в пределах увеличения прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов федерального бюджета», — говорится в документе.
Отмечается, что мера связана с изменением правительством прогноза социально-экономического развития РФ.
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