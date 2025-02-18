Резервный банк Австралии снизил базовую ставку впервые с 2020 года
Резервный банк Австралии (RBA) понизил базовую процентную ставку впервые с ноября 2020 года. Об этом говорится в заявлении регулятора.
«Правление... приняло решение снизить базовую процентную ставку до 4,10%», — указали в RBA.
Ставку понизили на фоне снижения темпов инфляции в Австралии до 3,2%. Показатель приближается к целевому диапазону в 2-3%, и «позитивный прогресс очевиден», несмотра на достаточно напряженную ситуацию на рынке.
В 2020 году RBA снизил ставку до рекордно низких 0,1% в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавирусной инфекции. Весной 2022-го регулятор начал постепенно повышать показатель в связи с резким ростом инфляции, за год базовая процентная ставка выросла с 0,1% до 4,35%.
Между тем Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, пишет 360.ru.
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