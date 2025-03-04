Решетников: Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики
Минэкономразвития видит признаки охлаждения российской экономики. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по экономической политике.
Как отметил министр, в целом экономика страны в 2024 году продолжила рост. При этом сейчас власти видят признаки ее охлаждения, особенно когда изучают опережающие индикаторы.
«Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП», - подчеркнул Решетников.
По словам министра, это провоцирует снижение кредитования, сдерживание спроса, а также влияет на инвестиции.
В феврале глава Минэкономразвития заявлял о «некотором охлаждении» экономики РФ из-за очень высоких процентных ставок и сокращения кредитования, напоминает RT.
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