Решетников доложил Путину о ситуации на рынке труда

Безработица в России по итогам декабря составила 5,9%, передает РИА Новости слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, нормальным уровнем является безработица ниже 5%, а в августе показатель был зафиксирован пик в 6,4%.

Решетников добавил, что его министерство вместе с Минтруда готовят предложения по стимулированию работодателей к найму людей.



