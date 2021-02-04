Решетников доложил Путину о ситуации на рынке труда
4 февраля 202112:37
Безработица в России по итогам декабря составила 5,9%, передает РИА Новости слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, нормальным уровнем является безработица ниже 5%, а в августе показатель был зафиксирован пик в 6,4%.
Решетников добавил, что его министерство вместе с Минтруда готовят предложения по стимулированию работодателей к найму людей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru