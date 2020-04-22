Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тыс компаний

Власти Москвы разослали арендаторам городского имущества уведомления о возможности освобождения от арендных платежей. Их получили более 11 тысяч компаний, деятельность которых пострадала из-за кризиса и приостановки работы, сообщается на сайте Департамента городского имущества столицы.

Этот инструмент поддержки включён во второй пакет антикризисных мер, утверждённый мэром Сергеем Собяниным. Предполагается, что благодаря освобождению от арендной платы бизнесмены сэкономят до 4,6 миллиарда рублей.

Инструкции были направлены на фактический и юридический адреса компаний, а также в личные кабинеты арендаторов на портале mos.ru. Чтобы получить перерасчёт арендной платы, понадобится направить обращение в департамент городского имущества с фотофиксацией, подтверждающей фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы.

Как ожидается, мерой поддержки смогут воспользоваться гостиницы и туристические компании, бизнес в сфере бытовых услуг, торговли и общественного питания, в сфере просвещения, культуры, спорта, в области выставочной, образовательной и развлекательной деятельности.

