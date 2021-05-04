Ректор ВШЭ предупредил об опасности обеднения среднего класса в России

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что государство недостаточно поддержало средний класс в условиях пандемии, сообщает РБК.

По его мнению, значительная доля населения, считавшаяся средним классом, в период ковидных ограничений потеряла источники существования и выпала в бедность.

Кузьминов отметил, что сейчас российским властям стоит обратить особое внимание на продолжающееся падение реальных доходов населения, однако бороться с ним поддержкой самых слабых нельзя.

Ректор ВШЭ добавил, что выпадение среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», а также является препятствием в попытках России добиться существенного увеличения темпов экономического роста.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о падении доходов населения в первом квартале 2021 года, заявил, что из-за коронавирусного кризиса во многих странах ситуация ещё хуже, сообщает «Свободная пресса». По его словам, в Кремле рассчитывают в течение этого года остановить обеднение россиян.

