Ректор ВШЭ предупредил об опасности обеднения среднего класса в России
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что государство недостаточно поддержало средний класс в условиях пандемии, сообщает РБК.
По его мнению, значительная доля населения, считавшаяся средним классом, в период ковидных ограничений потеряла источники существования и выпала в бедность.
Кузьминов отметил, что сейчас российским властям стоит обратить особое внимание на продолжающееся падение реальных доходов населения, однако бороться с ним поддержкой самых слабых нельзя.
Ректор ВШЭ добавил, что выпадение среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», а также является препятствием в попытках России добиться существенного увеличения темпов экономического роста.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о падении доходов населения в первом квартале 2021 года, заявил, что из-за коронавирусного кризиса во многих странах ситуация ещё хуже, сообщает «Свободная пресса». По его словам, в Кремле рассчитывают в течение этого года остановить обеднение россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Ректор ВШЭ предупредил об опасности обеднения среднего класса в России
- В Москве мужчина с муляжом гранаты попытался ограбить банк
- Психолог раскрыл причину прокрастинации у молодежи
- СМИ: Власти Турции объявили об ужесточении локдауна
- Сергей Лазарев предрек проигрыш Манижи на «Евровидении-2021»
- ВЦИОМ: Каждый третий россиянин откладывает дела на потом
- В России и на Украине поспорили о заявлении Зеленского насчет войны в Европе
- Зеленский заявил, что в Европе идёт война из-за Крыма
- Жителям США пообещали бесплатное пиво за прививку от коронавируса
- Штраф за одуванчики. Бесхозяйственность дачника придется доказать в суде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru