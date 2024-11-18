Регионы России получат 5,5 млрд рублей на борьбу с диабетом

Около 5,5 млрд рублей дополнительно выделят регионам России на реализацию федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием», — подчеркнул глава кабмина.

Также власти предусмотрели ресурсы на модернизацию медицинских организаций, оказывающих помощь населению в сельской местности и на удаленных территориях.

Кроме того, Мишустин указал на важность своевременной диагностики диабета, в особенности у детей, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать этот вопрос на личном контроле.

Между тем врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко предупредила о неочевидных признаках диабета, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, на заболевание могут указывать жажда, сухость во рту, повышенная утомляемость, проблемы со сном.

