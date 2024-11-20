Регионы получат дополнительно 140 млн рублей на социальную газификацию

Некоторым российским регионам предоставят дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Как напомнили в кабмине, программа позволяет субсидировать подключение домов льготников к газовым сетям. На эти цели перераспределят более 140 млн рублей, средства получат 18 регионов.

«Это Республика Алтай, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Хабаровский края, Владимирская, Ивановская, Курганская, Псковская, Смоленская, Томская и Ульяновская области», — уточнили в правительстве.

Число заключенных договоров на подключение домов россиян льготных категорий к газовым сетям в текущем году превысит 11,1 тысячи.

Ранее стало известно, что правительство выделит регионам 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом, напоминает Ura.ru.

