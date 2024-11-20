Регионы получат дополнительно 140 млн рублей на социальную газификацию
Некоторым российским регионам предоставят дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Как напомнили в кабмине, программа позволяет субсидировать подключение домов льготников к газовым сетям. На эти цели перераспределят более 140 млн рублей, средства получат 18 регионов.
«Это Республика Алтай, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Хабаровский края, Владимирская, Ивановская, Курганская, Псковская, Смоленская, Томская и Ульяновская области», — уточнили в правительстве.
Число заключенных договоров на подключение домов россиян льготных категорий к газовым сетям в текущем году превысит 11,1 тысячи.
Ранее стало известно, что правительство выделит регионам 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»
- Бывшего главу Петрозаводска заподозрили во взятке на 37 млн рублей
- ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики
- Экс-главком ВСУ Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить
- Более половины украинцев поддерживают переговоры с Россией для завершения конфликта
- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР
- «АвтоВАЗ» запустит продажи Lada Aura в декабре
- Россия в 2024 году увеличила экспорт моллюсков в полтора раза
- СМИ: Служебный автомобиль главы Башкирии набрал за день штрафов на 14 тысяч рублей
- Песков: России не подходит вариант заморозки украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru