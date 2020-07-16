Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» стартует в августе

Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в этом году пройдёт в восьми городах. Об этом сообщил оператор проекта — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Первый хакатон намечен на 21-23 августа в Ростове-на-Дону, второй — на 12-14 сентября в Нижнем Новгороде, третий — на 26-28 сентября в Новосибирске. В октябре и ноябре хакатоны в рамках конкурса состоятся во Владивостоке, Москве, Пятигорске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. На конкурс уже зарегистрировались 24 тысячи человек из всех субъектов РФ, отмечают организаторы конкурса.

На этот раз формат «Цифрового прорыва» будет комбинированным: конкурсанты будут проходить испытания дистанционно, но в городах проведения хакатонов организуют командную работу трекеров и экспертов конкурса в специальных цифровых медиа-хабах. Они на месте будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать.

Участникам конкурса предстоит за 48 часов создать рабочий прототип цифрового продукта по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций. Кейсовые задания будут представлять собой расширенное описание реальной проблемной ситуации по таким направлениям, как большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение.

Победители разделят призовой фонд в 24 миллиона рублей, получат шанс попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие из предложенных решений будут сопровождаться вплоть до внедрения.

