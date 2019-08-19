Реальные доходы россиян падают при росте зарплат

Реально располагаемые доходы граждан Российской Федерации в первой половине текущего года упали на 1,3 %, несмотря на рост заработной платы на 1,8 % и пенсий – на 0,8 %. Такие выводы содержатся в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.

Среди основных факторов, которые приводят к снижению доходов населения, называется низкий рост заработков от предпринимательства и сокращение прибыли от использования собственности, отмечает «ФедералПресс». Дополнительное давление оказывает рост обязательных взносов и различных платежей, в частности, по банковским кредитам. Эти составляющие добавили в графу расходов в январе-июне 2019 года 8,4 %. При этом общая задолженность по зарплате приблизилась к 2,570 миллиарда рублей.

Кроме того, в первом полугодии зафиксировано сокращение как числа занятых, так и безработных. Общее количество безработных сократилось на 5,4 % до трёх с половиной миллионов человек, а занятых стало меньше на 1 % - 71,5 миллиона. Причём уровень безработицы достиг 4,7 % - самого низкого показателя за всю современную историю России.

