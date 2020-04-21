Минсельхоз опроверг запрет поставок гречки Белоруссии
Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречки в любых видах на рынки стран Евразийского экономического союза, включая Белоруссию. С таким комментарием выступило министерство сельского хозяйства РФ.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Россия отказалась поставлять республике гречиху в достаточных объёмах, как во времена СССР. Об этом он заявил на предприятии «Славянка» в Бобруйске, где поручил нарастить производство гречки.
12 апреля Евразийская экономическая комиссия из-за пандемии коронавируса решила ввести временный запрет на вывоз гречки, риса, репчатого лука и других товаров из ЕАЭС, который объединяет Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.
При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский выразил уверенность, что Москве нет необходимости вводить какие-либо ограничения на экспорт зерна нового урожая в связи с хорошим прогнозом на его сбор. Он также считает, что в России не может быть дефицита гречки, передает ОТР.
По словам Злочевского, сейчас в нашей стране в остатках около 300 тысяч тонн гречихи, а в пересчете на крупу это 240 тысяч тонн. В этом году площади под гречиху увеличены на 58 тысяч гектаров. Новый урожай практически весь останется на внутреннем рынке, так как гречка практически не идёт на экспорт за редким исключением. Специалист также прогнозирует падение цен на крупы.
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