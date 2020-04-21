Минсельхоз опроверг запрет поставок гречки Белоруссии

Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречки в любых видах на рынки стран Евразийского экономического союза, включая Белоруссию. С таким комментарием выступило министерство сельского хозяйства РФ.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Россия отказалась поставлять республике гречиху в достаточных объёмах, как во времена СССР. Об этом он заявил на предприятии «Славянка» в Бобруйске, где поручил нарастить производство гречки.

12 апреля Евразийская экономическая комиссия из-за пандемии коронавируса решила ввести временный запрет на вывоз гречки, риса, репчатого лука и других товаров из ЕАЭС, который объединяет Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.