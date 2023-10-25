Ракова: Москва предоставит социально ориентированным НКО помещения в безвозмездное пользование
Новый отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления им помещений стартует в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как напомнила вице-мэр, в 2020 году столичные власти провели первый отбор НКО в социальной сфере и передали им в безвозмездное пользование 50 объектов общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Адресной помощью НКО, оказывающих услуги в помещениях в Москве, воспользовались 113 тысяч человек.
«Мы видим, что имущественная поддержка востребована нашими партнёрами. А самое главное, она даёт возможность охватить помощью ещё больше горожан и повышает доступность получения услуг для различных категорий москвичей. Поэтому мы приняли решение провести новый отбор НКО для передачи им в безвозмездное пользование помещений», — подчеркнула Ракова.
Текущий отбор пройдет в два этапа. Первый стартует 26 октября, участвовать в нем смогут НКО-победители конкурса 2020 года, которые хотят продолжать работу. Новый договор рассчитан на три года, решение о его заключении будет принимать экспертная комиссия по итогам востребованности услуг и оценки эффективности работы организации.
На втором этапе власти отберут заявки от новых претендентов на получение помещений от города. Часть площадей, которые выделят впервые победившим НКО, уже отремонтированы, другие обновят в соответствии с потребностями и спецификой деятельности организации.
Подробная информация о конкурсе и условиях участия представлена на сайте «Москва - добрый город».
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