Пятый сезон экскурсий по московским заводам пройдет с 10 по 28 июля

Пятый сезон экскурсий по столичным заводам и фабрикам пройдет с 10 по 28 июля 2023 года при поддержке проекта «Открой#Моспром». Для москвичей и гостей столицы откроют двери 25 промышленных предприятий. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на его портале. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в рамках проекта предусмотрено свыше 150 экскурсий и порядка 100 мастер-классов. Также, добавил Овчинский, доступны и онлайн-туры, сейчас можно посмотреть четыре выпуска.

Отмечается, что экскурсанты посетят заводы по изготовлению лифтовых кабин, косметики, напитков, обучающих игровых наборов, обоев, часовых механизмов и так далее. В рамках мастер-классов можно будет попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий, а также хлеб, который употребляют в пищу космонавты во время полета.

Онлайн-экскурсии, в частности, позволяют увидеть процесс сборки готовой квартиры на предприятии «МонАрх», разработки перспективных модификаций насосного оборудования ЛГМ, познакомиться с работой отраслевого кластера «Кунцево» и узнать, где применяется продукция завода «Траяна».

Проект «Открой#Моспром» объединил более 11,6 млн участников. За 5 лет при его поддержке состоялось свыше 2000 экскурсий по заводам Москвы и не менее 500 мастер-классов.

Кроме того, проект стал лучшим в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен» в июне текущего года. Он завоевал уже семь наград.

