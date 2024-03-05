Путину на Ставрополье показали робота-сборщика томатов

Президент России Владимир Путин побывал в тепличном комплексе компании «Солнечный дар» в рамках рабочего визита в Ставропольский край. Там главе государства, в частности, продемонстрировали прототип робота-комбайна, который специализируется на сборе помидоров.

«Солнечный дар» - самый масштабный тепличный комплекс в составе агропромышленного холдинга «Эко-культура». Он также считается одним из крупнейших в стране и Европе. Робот собирает только те плоды томатов, которые уже дошли до нужной кондиции.

Разработчики обещают, что производительность агрегата будет выше человека в четыре раза. Предполагается, что в сутки робот-комбайн будет собирать 4,5 тонны томатов. В промышленных масштабах устройство начнут выпускать примерено через полтора года.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в посёлке Солнечнодольск Владимир Путин также пообщался с сотрудниками предприятия за обедом.

