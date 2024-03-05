Путину на Ставрополье показали робота-сборщика томатов
Президент России Владимир Путин побывал в тепличном комплексе компании «Солнечный дар» в рамках рабочего визита в Ставропольский край. Там главе государства, в частности, продемонстрировали прототип робота-комбайна, который специализируется на сборе помидоров.
«Солнечный дар» - самый масштабный тепличный комплекс в составе агропромышленного холдинга «Эко-культура». Он также считается одним из крупнейших в стране и Европе. Робот собирает только те плоды томатов, которые уже дошли до нужной кондиции.
Разработчики обещают, что производительность агрегата будет выше человека в четыре раза. Предполагается, что в сутки робот-комбайн будет собирать 4,5 тонны томатов. В промышленных масштабах устройство начнут выпускать примерено через полтора года.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в посёлке Солнечнодольск Владимир Путин также пообщался с сотрудниками предприятия за обедом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биткоин подорожал до рекордных 69 тысяч долларов
- Новый президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
- Спрос на международную доставку грузов в РФ вырос вдвое за год
- Депутат Бессараб заявила, что россияне могут докупить стаж для пенсии
- Продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%
- Путину на Ставрополье показали робота-сборщика томатов
- Ким Кардашьян снимется в триллере
- СМИ: Рецидивист сбежал из психбольницы в Екатеринбурге
- «Росатом» анонсировал запуск водородного завода на Сахалине в 2029 году
- Посол РФ в Японии Ноздрев приступил к своим обязанностям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru