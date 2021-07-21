Путин заявил об обострении ситуации с ценами на базовые продукты
Проблема подорожания базовых продуктов питания в России стоит особо остро. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«Отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора», — подчеркнул Путин, беседуя с членами кабмина в режиме видеоконференции.
Глава государства попросил доложить о ситуации в этой сфере.
Ранее «Единая Россия» разработала меры, которые позволят снизить цены на продукты из борщевого набора, напоминает РИА ФАН. Партия, губернаторы и ретейлеры договорились об уменьшении наценок и открытии дополнительных ярмарок для торговли морковью, луком, картофелем, свеклой, капустой, сообщает Ura.ru.
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