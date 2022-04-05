Путин заявил о способности РФ обеспечить цены на продовольствие ниже мировых

Россия имеет возможность обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, благодаря выросшему объёму производства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании в видеоформате, посвящённому поддержке агропромышленного комплекса.

Вместе с тем, по словам главы государства, предстоит «рачительнее» относиться к поставкам продовольствия за рубеж, внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к России явно враждебную политику.

По оценке Путина, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось в связи с ошибками, допущенными развитыми государствами в экономической, энергетической, продовольственной политике. Причём в последние недели ситуация только усугубляется, констатировал президент.

