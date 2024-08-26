Путин заявил о росте ВВП на 4,6% в первом полугодии

ВВП России за первую половину текущего года увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент Владимир Путин.

В понедельник российский лидер проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.

«По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%», — цитирует президента РИА Новости.

Путин также отметил, что экономика страны, продолжает расти «хорошими, высокими темпами», как в и прошлом году.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства удовлетворен работой Центробанка и правительства, показатели по росту российского ВВП «весьма позитивные», напоминает Ura.ru.

