Путин заявил о проблемах с занятостью и оплатой труда в регионах РФ

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что особенно остро эти вопросы стоят в регионах и городах, «где сосредоточены проблемные отрасли экономики», например, показавший наибольшее падение автопром.

«Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации, и главное, что у нас все возможности для этого есть: нужно стимулировать занятость и рост заработных плат – реальных заработных плат», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин поручил кабмину продолжить реализацию крупных социально-экономических проектов, направленных в том числе на повышение благосостояния людей, сообщает RT.