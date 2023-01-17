Путин заявил о проблемах с занятостью и оплатой труда в регионах РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых регионах страны сохраняются проблемы с неполной занятостью и низким уровнем оплаты труда, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что особенно остро эти вопросы стоят в регионах и городах, «где сосредоточены проблемные отрасли экономики», например, показавший наибольшее падение автопром.

«Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации, и главное, что у нас все возможности для этого есть: нужно стимулировать занятость и рост заработных плат – реальных заработных плат», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин поручил кабмину продолжить реализацию крупных социально-экономических проектов, направленных в том числе на повышение благосостояния людей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатыРегионыРоссияВладимир Путин
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