Путин заявил о необходимости донастроить льготные кредитные программы

В России следует донастроить льготные кредитные программы. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Автоэксперт допустил, что ставки кредитов по 27% отпугивают покупателей автомобилей

На совещании по экономическим вопросам он указал, что их необходимо дополнительно нацелить «на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения».

«При этом нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом», - подчеркнул глава государства.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Радиоточке НСН», что россиян не нужно ограничивать во взятии кредитов даже в том случае, если закредитованность населения высока.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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