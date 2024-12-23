Путин заявил о необходимости донастроить льготные кредитные программы
В России следует донастроить льготные кредитные программы. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он указал, что их необходимо дополнительно нацелить «на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения».
«При этом нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом», - подчеркнул глава государства.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Радиоточке НСН», что россиян не нужно ограничивать во взятии кредитов даже в том случае, если закредитованность населения высока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru