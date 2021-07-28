Путин запустил движение поездов по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, ввод нового тоннеля позволит в разы увеличить пропускную способность одной из ключевых железнодорожных магистралей, благодаря чему экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока получит дополнительный импульс к развитию.

«Это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно», - подчеркнул российский лидер.

В своём обращении Путин также отметил, что запуск железнодорожного движения по второй нитке Байкальского тоннеля предваряет День железнодорожника, который в России будут отмечать 1 августа.

В пресс-службе Кремля добавили, что новый тоннель, строительство которого стартовало в 2014 году, соединил западный портал в Иркутской области и восточный - в Бурятии, сообщает RT.

