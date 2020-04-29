Путин запретил дефицит бензина в России

Президент России Владимир Путин в совещания по вопросам развития энергетики потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

Вместо цен на бензин сократят предложение

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», - сказал он.

Также глава государств призвал поддержать крупные инфраструктурные проекты в в нефтяной отрасли, которые важны для некоторых российских регионов и предприятий реального сектора.

Ранее «Ведомости» сообщили, что из-за снижения цен на нефть на мировом рынке может подешеветь и бензин в России.

Так из-за колоссального снижения спроса стоимость литра АИ-92 может упасть от 1 до 3 рублей, отмечает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ТопливоБензинПутин
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