Путин запретил дефицит бензина в России
Президент России Владимир Путин в совещания по вопросам развития энергетики потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.
«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», - сказал он.
Также глава государств призвал поддержать крупные инфраструктурные проекты в в нефтяной отрасли, которые важны для некоторых российских регионов и предприятий реального сектора.
Ранее «Ведомости» сообщили, что из-за снижения цен на нефть на мировом рынке может подешеветь и бензин в России.
Так из-за колоссального снижения спроса стоимость литра АИ-92 может упасть от 1 до 3 рублей, отмечает Ura.ru
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