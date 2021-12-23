Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире
23 декабря 202112:24
Президент Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился до примерно четырёх процентов.
В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства уточнил, что это минимальное значение в мире. Также он отметил, что сальдо торгового баланса практически удвоилось — 184 миллиарда.
«Международные резервы подросли с 595 до 625,5 миллиарда долларов, растет и ФНБ», - добавил Путин.
Президент РФ добавил, что всё это говорит об устойчивости экономики.
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23 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru