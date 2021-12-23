Путин: внешний долг России сократился до минимального значения в мире

Президент Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился до примерно четырёх процентов.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства уточнил, что это минимальное значение в мире. Также он отметил, что сальдо торгового баланса практически удвоилось — 184 миллиарда.

«Международные резервы подросли с 595 до 625,5 миллиарда долларов, растет и ФНБ», - добавил Путин.

Президент РФ добавил, что всё это говорит об устойчивости экономики.

