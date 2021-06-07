Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании»
Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций акционерного общества «Башкирская содовая компания» под управление Башкортостана. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, республика получит 38,3% акций (634174 штуки) компании. В свою очередь, акционерному обществу «Региональный фонд» будет передано в доверительное управление 11,7% (194151 штука) акций содовой компании.
Правительству России поручено в течение трех месяцев обеспечить передачу акций, а также заключить акционерное соглашение между РФ и Башкортостаном.
«Башкирская содовая компания» производит кальцинированную, пищевую, каустическую соду и другие товары, отмечает РИА ФАН. В декабре акции предприятия были переданы Федеральному агентству по управлению государственным имуществом из-за нарушений законодательства о приватизации, выявленных в ходе проверки. В пользу государства истребовали 95,72% обыкновенных именных акций компании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
- Все замглавы МИД Армении подали в отставку
- Американские ученые заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19
- Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с главой Евросовета
- МВД утвердило правила доставления нетрезвых граждан в вытрезвители
- Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании»
- В Киеве анонсировали разговор Зеленского и Байдена
- Глава Евросовета обсудил с Путиным двусторонние отношения и пандемию
- В России прорабатывают вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов
- В Минфине исключили введение запрета на расчёты в долларах
- СМИ: СБУ отрицает задержание украинского агента в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru