Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании»

Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций акционерного общества «Башкирская содовая компания» под управление Башкортостана. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, республика получит 38,3% акций (634174 штуки) компании. В свою очередь, акционерному обществу «Региональный фонд» будет передано в доверительное управление 11,7% (194151 штука) акций содовой компании.

Правительству России поручено в течение трех месяцев обеспечить передачу акций, а также заключить акционерное соглашение между РФ и Башкортостаном.

«Башкирская содовая компания» производит кальцинированную, пищевую, каустическую соду и другие товары, отмечает РИА ФАН. В декабре акции предприятия были переданы Федеральному агентству по управлению государственным имуществом из-за нарушений законодательства о приватизации, выявленных в ходе проверки. В пользу государства истребовали 95,72% обыкновенных именных акций компании.

