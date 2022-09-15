Путин: торговля РФ и КНР выйдет на новые рекорды

На новые рекорды в этом году выйдет двустороння торговля России и Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде.

По словам российского лидера, в 2021 году товарооборот вырос на 35% и преодолел планку в $140 миллиардов, а за первые семь месяцев 2022 года этот показатель увеличился еще на 25%.