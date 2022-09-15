Путин: торговля РФ и КНР выйдет на новые рекорды
На новые рекорды в этом году выйдет двустороння торговля России и Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде.
По словам российского лидера, в 2021 году товарооборот вырос на 35% и преодолел планку в $140 миллиардов, а за первые семь месяцев 2022 года этот показатель увеличился еще на 25%.
«В близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до $200 и более миллиардов», — отметил Путин.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что президент РФ Владимир Путин в Самарканде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, обсудили сотрудничество в сфере энергетики, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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