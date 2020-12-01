Путин спрогнозировал снижение спроса на нефть

Президент России считает, что в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти примерно на 1%, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое проходит в Тобольске, российский лидер отметил, что в таких условиях очень перспективно развивать нефтехимию.

«Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса где-то под 4%», - уточнил Путин, добавив, что через пять лет спрос на нефть начнёт снижаться на 0,1% в год.

Кроме того глава государства заявил, что российские власти продолжат формировать комфортные условия для привлечения инвестиций в развитие нефтехимического комплекса страны. «Правительство этим уже занимается вплотную», - заверил Путин.

