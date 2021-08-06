Путин сообщил о системных мерах правительства по сдерживанию цен

Российское правительство успешно применяет некоторые экономические меры ограничительного характера для сдерживания цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками завода «Цемикс» в Башкирии.

«Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. <...> На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику», — приводит слова президента ТАСС.

Кроме того, глава государства ответил положительно на вопрос, есть ли у властей планы снижения последствий индустриальной инфляции на бизнес.

