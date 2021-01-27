Путин считает деструктивным построение экономики, ориентированной на «золотой миллиард»

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее развитие экономик будет в большей мере основано на бюджетных стимулах, сообщает ТАСС.

«Ключевую роль будут играть государственные бюджеты и центральные банки», - подчеркнул российский лидер, добавив, что традиционные меры стимулирования уже исчерпали себя.

Выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Путин отметил, что построение экономики, ориентированной на «золотой миллиард», является деструктивным и неустойчивым.

Также президент России заявил о сохраняющихся рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах, сообщает RT. По его словам, в мире происходят коренные трансформации, как в глобальной экономике и политике, так и в социальной жизни и технологиях.

