Путин: Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию

Россия направила около 3 трлн рублей, или более 4,5% ВВП страны, на меры поддержки населения и экономики в период пандемии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла», — цитирует главу государства ТАСС.

Президент добавил, что средства были также выделены регионам и конкретным людям, прежде всего, семьям с детьми, отмечает РИА ФАН.

Путин подчеркнул, что основой для дальнейшего стимулирования экономического роста в стране цифровизация и широкое использование инновационных решений во всех сферах жизни. Российский лидер добавил, что государства-члены ШОС наладили взаимодействие по этим направлениям, «и его нужно энергично развивать».

