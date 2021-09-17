Путин: Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию
Россия направила около 3 трлн рублей, или более 4,5% ВВП страны, на меры поддержки населения и экономики в период пандемии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла», — цитирует главу государства ТАСС.
Президент добавил, что средства были также выделены регионам и конкретным людям, прежде всего, семьям с детьми, отмечает РИА ФАН.
Путин подчеркнул, что основой для дальнейшего стимулирования экономического роста в стране цифровизация и широкое использование инновационных решений во всех сферах жизни. Российский лидер добавил, что государства-члены ШОС наладили взаимодействие по этим направлениям, «и его нужно энергично развивать».
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